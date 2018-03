A alma cantada por quem sabe domar a voz

NOSSA ALMA CANTA

Recém-lançado, o disco d"Os Cariocas é talvez o melhor do conjunto desde as gravações antológicas que eles fizeram na década de 1960. Com seu famoso jogo de vozes que se complementam sem se cruzar, o grupo registrou 15 clássicos, com destaque para Clube da Esquina 2, Samba do Carioca, Estrada do Sol, Baiãozinho, Rapaz de Bem e Delírio Carioca. Além de serem acompanhados por um naipe de metais de primeira, Os Cariocas levaram ao estúdio uma constelação com Milton Nascimento, João Donato, Eumir Deodato, Gilson Peranzzetta, Roberto Menescal e Marcos Valle.