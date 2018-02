97% das mães veem TV e 48% estão na web

Drauzio Varela no Saia Justa: o doutor é convidado de honra no programa que o GNT exibe nesta quarta, às 21h30, a ser gravado hoje. Entre os temas em pauta, estão drogas e internação compulsória, a velocidade em que estamos vivendo, obcecados com eficiência, inteligência e produtividade, e a indústria da vitamina.

Adriane Galisteu pretende resolver sua situação na Band ainda esta semana. Com contrato a vencer, ela ainda tem "cabeças" e narrações de metade dos episódios do reality Quem Quer Casar Com Meu Filho para gravar.

Sem ter de esperar por aval da Ancine, que não põe dinheiro em programas de formato estrangeiro, a 2ª temporada de Desafio em Dose Dupla Brasil já está na agenda de produções do Discovery, com os mesmos personagens da 1ª safra: Edmilson Leite e Leonardo Rocha.

Dezessete naufrágios na costa brasileira compõem o mapeamento de um novo programa no canal OFF, disposto a investigar mistérios e lendas gerados pelo fundo do mar. No ar em julho.

A expedição de naufrágios do OFF começou a ser gravada por Recife, que concentra o maior número de embarcações afundadas do País. Os primeiros pontos visitados são o Pirapama e o Bahia, que se chocaram em 1887, provocando a morte de 40 pessoas.

A MTV apresenta à imprensa e convidados na próxima segunda-feira, no MIS, os 2 primeiros episódios de A Menina Sem Qualidades, série de Felipe Hirsch para o canal.

Fabio Assunção/Jorge e Malu Galli/Márcia sobem ao palco da boate La Conga para

cantar e reviver os tempos em que eles formavam a banda Jorge e as Jorgetes, no

seriado Tapas & Beijos. E Sueli/Andréa Beltrão vai se morder de ciúmes. No ar dia 28.

Mais que feminina, a audiência televisiva é maternal. Pesquisa Ibope que aponta a conexão de praticamente metade das mães brasileiras à web (48%) diz que 97% das matriarcas ouvidas pelo instituto assistiram à televisão nos sete dias anteriores à entrevista. Mas só 35% viu TV paga no período. Apesar da expansão do segmento no Brasil, o hábito de sintonizar canais abertos aqui ainda é extremamente forte, especialmente entre o público acima dos 30 anos. No consumo de mídia entre mães brasileiras, a TV paga perde para o rádio (71%), segundo meio mais acessado por elas e para a leitura de jornal (40%), além da web.

Uma nota, maestro