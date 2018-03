80 anos de Heiner Müller, em 3 peças por toda a cidade

De fora vêm diretores Dimiter Gotscheff e Bob Wilson e a atriz Isabelle Hupert; daqui, os brasileiros Gero Camilo e Paula Cohen atuam na encenação

Em 2009 o dramaturgo alemão Heiner Müller (1929-1995) completaria 80 anos. Ao contrário do que sofreu durante a vida (teve textos censurados por 40 anos na antiga Alemanha Oriental), Müller estará em cartaz com quatro montagens em São Paulo nas próximas semanas, três ao mesmo tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hamlet-Máquina, um dos textos mais conhecidos, inicia as comemorações do não-aniversário. Os atores Gero Camilo e Paula Cohen se unem ao búlgaro Dimiter Gotscheff para duas apresentações. Conhecido por encenações célebres de Müller, com quem colaborou a partir dos anos 70, Gotscheff dirige e atua no papel-título. O processo de construção/destruição dos personagens está intenso, segundo o ator Gero Camilo. "A peça traz a visão de lá e de cá do muro (de Berlim). E Dimiter ‘pula o muro’."

O dramaturgo alemão também terá três trabalhos mesclados em Heiner Müller em Repertório, dirigida por Lenerson Polonini, além da montagem de Celso Frateschi para Mauser, em cartaz, e de Bob Wilson para Heiner Quartett, que deve ser a mais disputada das quatro. No elenco está a atriz francesa Isabelle Hupert. Corra. A bilheteria do Sesc já abre na quarta-feira, 2.

Hamlet-Máquina

Onde: Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 6971-8700

Quando: quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3, às 21 horas

Quanto: R$ 20.

3Heiner Müller em Repertório

Onde: Teatro da Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558

Quando: sexta-feira, 4, às 20 horas; sábado, 5, e domingo, 6, às 18 horas

Quanto: R$ 16. Até 6 de setembro.

3Heiner Quartett

Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400

Quando: Sábado, 12, e domingo, 13, às 18 horas; terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, às 21 horas

Quanto: R$ 30

3Mauser

Onde: Ágora Teatro. R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, 3284-0290

Quando: sextas-feiras, 23h59, e sábados, às 23 horas. Até 27 de setembro

Quanto: R$ 20.