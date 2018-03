8 milhões já viram a saga Crepúsculo O filme A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2, distribuído pela Paris Filmes, registrou no Brasil sua segunda melhor bilheteria no mundo. O longa já arrecadou cerca de US$ 42 milhões no Brasil e já foi visto por mais de 8 milhões de espectadores, atrás apenas do Reino Unido, onde ultrapassou os US$ 50 milhões. Amanhecer - Parte 2 também já é o filme mais visto no País este ano, batendo o recorde de Amanhecer - Parte 1, que teve um público de 7,1 milhão de pessoas nos cinemas. O filme foi lançado em mais de 1.200 salas e bateu recorde no primeiro dia em cartaz, levando 1 milhão espectadores aos cinemas no Brasil.