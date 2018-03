8ª edição do Festival Fest-Aruanda é cancelada O Festival Fest-Aruanda do Audiovisual Brasileiro cancelou sua 8.ª edição, que aconteceria a partir de quinta-feira. De acordo com a organização, o cancelamento deve-se à falta de suporte financeiro. Os recursos deveriam garantir as condições de infraestrutura, assim como o pagamento de palestrantes, fretes de filmes e passagens aéreas. O festival é o maior evento de cinema e vídeo da Paraíba. "Todos os esforços foram empreendidos, mas, infelizmente, não lograram o êxito esperado, de modo que contamos com a compreensão de todos, especialmente dos diretores", declarou Lúcio Villar, da Universidade Federal da Paraíba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.