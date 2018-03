700 zumbis batem recorde dançando 'Thriller' em Barcelona

total de 697 fãs de Michael Jackson vestidos de zumbis bateram hoje o recorde do Livro Guinness, em Barcelona, de pessoas dançando simultaneamente a coreografia do emblemático videoclipe de Thriller, do "rei do pop", que morreu em junho.

Veja mais imagens das homenagens a Jackson pelo mundo no Território Eldorado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a organização do evento, à espera de um certificado do Livro Guinness, este número de participantes superou o recorde atual de dançarinos de Thriller, de 242 pessoas.

Centenas de fãs de Michael Jackson encenam coreografia e entram no livro Guinness. EFE

O projeto foi impulsionado por um grupo de dança amador de Sant Feliu de Llobregat, através do site "byebyemichael.com", criado em Madri.

Os fãs do cantor, compositor e dançarino se reuniram em um centro comercial da cidade para dançar a famosa coreografia do videoclipe de Thriller, de Michael.

A coreografia contou com dançarinos de todas as idades, desde os 6 aos 40 anos, disse a porta-voz da organização do evento, Marta Garijo, à Agência Efe.