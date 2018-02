7ª Mostra Mundo Árabe reúne 32 filmes em São Paulo Em 2005, quando houve a primeira Mostra Mundo Árabe, o evento ainda era pequeno e apresentou apenas cinco filmes. Na 7.ª Mostra, que começa nesta segunda para convidados, são 32 títulos e importantes convidados internacionais. A diretora cultural do evento, Soraya Smaili, vê no crescimento - incluindo de apoios, com a incorporação do Centro Cultural Banco do Brasil e do Instituto Moreira Salles - um reflexo do interesse que o mundo árabe provoca, especialmente após o que ficou conhecido como ''primavera árabe'', no ano passado.