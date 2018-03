7.º Harry Potter bate recorde de vendas

Os números são novos, mas a história é velha: nenhum livro vendeu como Harry Potter and the Deathly Hallows, que no Brasil deverá se chamar Harry Potter e as Relíquias da Morte, e será publicado em português, pela editora Rocco, em 10 de novembro. O sétimo e último livro da série best seller da escritora britânica J.K. Rowling superou as expectativas de vendas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Mesmo com edições em inglês, tanto americana quanto britânica, o livro que traz o final da saga do mago Harry Potter, causou movimento ímpar nas livrarias do Brasil. As maiores livrarias do País não perderam tempo: encheram suas estantes de Harry Potter and the Deathly Hallows, prevendo que o último capítulo da saga fosse ser rapidamente consumido pelos fãs do menino-mago. Três grandes livrarias como Saraiva, Siciliano e Cultura venderam cerca de 17,2 mil exemplares, nos três primeiros dias de comercialização. Veja também 'Harry Potter' que vaza na web é falso, diz expert Harry Potter, grande fenômeno do século Leia crítica do livro no NYT Galeria de fotos Só a Saraiva, que tem mais de 36 lojas espalhadas pelo Brasil, importou 12 mil exemplares. Exagero? Em apenas três dias, 9 mil foram vendidos. A livraria já encomendou mais 3 mil. Isso sem contar a série de produtos relacionados que sumiram das prateleiras da rede. "Já vendemos 12 mil itens de 130 produtos variados, como cadernos, agendas e fichários da marca Tilibra, canecas com os personagens da saga e roupas personalizadas", informou ao estadao.com.br a assessoria de imprensa da Saraiva. A Siciliano, por sua vez, fez um pedido de 5650 livros e vendeu, em três dias, 3252. Os outros 2398 já estão espalhados pelas lojas da rede. A Livraria Cultura se surpreendeu com o total de 5 mil exemplares vendidos nas seis lojas do grupo (três em São Paulo, uma em Recife, uma em Brasília e uma em Porto Alegre) e, assim como a Saraiva, já pediu mais uma leva, que deve chegar em três semanas. Corrida! A obra também não fez feio na franquia brasileira da loja francesa Fnac. Aliás, superou - e muito - as expectativas da rede. "As vendas foram bem maiores do que a do exemplar anterior (Harry Potter e o Enigma do Príncipe), talvez pela grande quantidade de eventos promocionais e pela contagem regressiva. Vendemos 55% a mais do que o sexto da série. Batemos recorde", conta a assessoria da Fnac, que não divulga o tamanho do estoque e a quantidade de exemplares vendidos por "determinação da matriz". Mesmo a Livraria da Vila - conhecida por vender livros menos comerciais - se rendeu ao bruxinho e dispôs aos clientes 490 exemplares em suas três lojas em São Paulo. Já foram 200. Reino Unido A Editora britânica Bloomsbury anuncia nesta segunda-feira, 23, que Relíquias da Morte vendeu 2,65 milhões de cópias no Reino Unido nas primeiras 24 horas. Um recorde, já que o livro anterior, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, vendeu 2 milhões de cópias no primeiro dia, quando foi lançado em 2005. Uma das principais cadeias de livrarias britânicas, a WH Smith, já adiantou ter vendido uma média de 15 cópias do novo Harry Potter por segundo no sábado à noite. Nos EUA Nos Estados Unidos, Harry Potter e as Relíquias da Morte, vendeu cerca de 8,3 milhões de cópias em 24 horas, segundo a editora Scholastic, responsável pelo lançamento no mercado americano. A tiragem inicial da nova aventura do mago mirim nos Estados Unidos foi de 12 milhões de cópias. Harry Potter e as Relíquias da Morte superou de longe o lançamento anterior da série, de 2005 e que vendeu, nos EUA, 6,9 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas, afirmou a Scholastic. "A empolgação, a expectativa e a histeria que tomaram conta do país neste final de semana foi um pouco como a primeira visita dos Beatles aos EUA", afirmou Lisa Holton, a presidente da Scholastic. No domingo, a cadeia de livrarias Borders afirmou que a obra vendeu 1,2 milhão de cópias em todas as suas lojas, espalhadas em vários países. De acordo com a Borders, a cifra supera a marca de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o antecessor de Relíquias da Morte e sexto livro da franquia, que vendeu 850 mil cópias no dia de seu lançamento, em 2005. A livraria virtual Amazon e a cadeia Barnes & Noble anunciaram que os pedidos antecipados pelo livro ultrapassaram a marca de 1 milhão. Um total de sete entre os títulos mais vendidos da Amazon no domingo pertenciam à franquia, entre eles a versão em áudio de Relíquias da Morte e uma caixa contendo os sete livros da série, prevista para ser lançada em setembro.