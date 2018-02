6 mil esperados em espetáculo sobre a Independência em Cubatão

Mais de seis mil pessoas são aguardadas nos três dias do espetáculo "Caminhos da Independência" uma encenação ao ar livre sobre a Independência do Brasil que estreia neste domingo, às 20h, em Cubatão, na Baixada Santista. Esta é a nona edição do espetáculo que tem cerca de uma hora e meia de duração.

O espetáculo que remonta um episódio importante da história brasileira, a passagem de Dom Pedro I por Cubatão, horas antes de proclamar a Independência do País, conta com 200 atores amadores cubatenses, além de nomes conhecidos da dramaturgia como Carlos Casagrande, Julio Rocha, Monique Alfradique, Lourimar Vieira.

Dirigindo o espetáculo pela primeira vez, Amauri Alves afirmou que transformar a encenação em um épico deverá emocionar o público e fazer com que o povo se orgulhe da história da Cubatão.

A peça mostra que ao chegar ao povoado, Dom Pedro tomou um chá que mudou a história do Brasil: vítima de um desarranjo intestinal, foi socorrido por uma senhora de nome Maria do Couto que o curou com um chá de goiabeira, permitindo, assim, que ele continuasse a viagem de volta ao planalto paulista.

"Só por isso, a Independência do Brasil não foi proclamada às margens do rio Cubatão", comenta Lourimar Vieira, idealizador do espetáculo.

O "Caminhos da Independência" será encenado em uma arena gigante montada na Av. Beira Mar, no Jardim Casqueiro, próximo à rua Brasília. Serão três apresentações, no domingo (5), na segunda (6) e na terça-feira (7), todas às 20h.

A entrada é um quilo de alimento não perecível, menos sal. A arrecadação será distribuída a famílias carentes do município. A troca dos alimentos pelos ingressos poderá ser feita nos dias do espetáculo, a partir das 9h.

Serviço

Encenação "Caminhos da Independência"

Com: Carlos Casagrande, Julio Rocha, Monique Alfradique, Lourimar Vieira e grande elenco. Direção: Amauri Alves

De 5 a 7/9, às 20h

Local: Arena montada na Av. Beira Mar, próximo à Rua Brasília - Cubatão

Ingresso: um quilo de alimento não perecível.