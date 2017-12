58.º Emmy Awards elege os melhores da TV A grande noite de premiação do 58.º Emmy Awards, começa com um pré-show, de Conan O´Brien, célebre apresentador norte-americano. Os primeiros prêmios foram para melhor ator coadjuvante em comédia, para Jeremy Piven como Ari Gold, em "Entourage"; melhor ator coadjuvante em drama vai para Alan Alda como Arnold Vinick em "The West Wing"; melhor atriz coadjuvante em comédia fica com para Megan Mullally como Karen de "Will & Grace"; e melhor atriz coadjuvante em drama, Blythe Danner, como Izzy Huffstodt de "Huff". Os principais candidatos da noite são os seriados "Will & Grace", com 9 indicações, "Grey´s Anatomy", com 8, entre elas a de melhor série dramática, "Desperate Housewives" e "American Idol", empatados com 7 indicações cada. "The Amazing Race" também disputa 5 categorias, entre elas melhor reality show de competição. "Scrubs" concorre a melhor série de comédia. Jon Stewart, mais uma vez, destaque na festa William L.Pettersen entregou o Emmy de melhor atriz coadjuvante Kelly McDonald, pela atuação na minissérie "The Girl in the Cafe" Foi a primeira indicação da atriz ao prêmio. Jon Stewart, comediante, ator, roteirista e produtor, é um veterano vencedor do Emmy, teve mais uma noite de glória nesta 58.ª cerimônia. A bela modelo alemã Heidi Klum, uma das apresentadoras da cerimônia e produtora da série "Project Runway", entregou o Emmy de melhor talk show a Jon Stewart por seu "The Daily Show", que apresenta na CNN. Depois toda a equipe de seu programa, que satiriza o noticiário oficial, subiu ao palco para receber o prêmio na categoria melhor direção de musical ou comédia. A série "My Name is Earl" recebeu dois prêmios: diretor convidado para Marc Buckland e roteiro para Greg Garcia. Uma canção e um prêmio para 24 Horas Barry Manilow, conhecido por seus hits "Write the Songs", "Mandy" e "Copacabana", foi o primeiro a cantar na cerimônia. Depois da apresentação, foi anunciado como o vencedor do Emmy na categoria melhor performance individual em um programa, por "Berry Manilow: Music and Passion". Evangeline Lilly, atriz de "Lost", e Michael Scofield, que atua em "Prison Break", entregaram o prêmio de melhor diretor de série dramática para Jon Cassar, por "24 Horas", uma das séries favoritas do 58.º Emmy. Depois foi a vez de Terence Winter receber o prêmio de melhor roteiro para série de drama por "The Sopranos". O célebre ator hollywoodiano Jeremy Irons, que já recebeu três indicações no Emmy, conquistou finalmente seu prêmio de melhor ator coadjuvante em minissérie por "Elizabeth I". Elegância no tapete vermelho stros e estrelas da televisão brilharam sob o forte sol californiano com uma temperatura no tapete vermelho, na entrada do Auditório Shrine de Los Angeles. "Faz muito calor para os 43ºC", protestava a atriz Ellen Pompeo, protagonista da série favorita "Grey´s Anatomy", nesta tórrida tarde de verão. Vestida com um modelo de John Galiano para Christian Dior, a jovem intérprete foi a primeira apresentadora da festa a chegar. A grande favorita ao prêmio de melhor atriz em série dramática Kyra Sedgwick, "The Closer", chegou acompanhada de seu marido, o ator Kevin Bacon, e usando um vestido com longa calda cinza metálico de Armani Prive. A entrada de Keiffer Sutherland, o astro de "24 Horas", favorito ao prêmio de melhor ator em série dramática, coincidiu com a do ator Hugh Laurie, cuja série "House" compete na categoria de melhor drama. Ambos usavam um traje negro tradicional e camisa branca, enquanto Dennis Leary, candidato com o drama "Rescue Me", preferiu dar um colorido em sua camisa negra, usando uma gravata vermelha. "Lost", a série ganhadora como melhor drama no ano passado está fora da competição deste ano, apesar de vários de seus protagonistas, como a atriz Evangeline Lilly, terem comparecido à festa. "É triste, após a vitória do ano passado, mas tudo bem", disse a atriz com um vestido cor de berinjela de Versace.