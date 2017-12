58.º Emmy Awards elege 24 Horas a melhor série da TV A grande noite de premiação do 58.º Emmy Awards começou com um pré-show de Conan O´Brien, célebre apresentador norte-americano, e terminou com o anúncio do grande vencedor da noite: "24 Horas". A série conquistou os prêmios de melhor série dramática, melhor ator, para o protagonista Kiefer Sutherland, e melhor diretor, para Jon Cassar. "The Office" foi eleita a melhor série de comédia. Os principais candidatos da noite eram os seriados "Will & Grace", com 9 indicações, "Grey´s Anatomy", com 8 - entre elas a de melhor série dramática -, "Desperate Housewives" e "American Idol", empatados com 7 indicações cada. Jon Stewart, mais uma vez, destaque na festa William L.Pettersen entregou o Emmy de melhor atriz coadjuvante Kelly McDonald, pela atuação na minissérie "The Girl in the Cafe". Foi a primeira indicação da atriz ao prêmio. Jon Stewart, comediante, ator, roteirista e produtor, é um veterano vencedor do Emmy, teve mais uma noite de glória nesta 58.ª cerimônia. A bela modelo alemã Heidi Klum, uma das apresentadoras da cerimônia e produtora da série "Project Runway", entregou o Emmy de melhor talk show a Jon Stewart por seu "The Daily Show", que apresenta na CNN. Depois, toda a equipe de seu programa, que satiriza o noticiário oficial, subiu ao palco para receber o prêmio na categoria melhor direção de musical ou comédia. A série "My Name is Earl" recebeu dois prêmios: diretor convidado, para Marc Buckland, e roteiro, para Greg Garcia. Uma canção e um prêmio para 24 Horas Barry Manilow, conhecido por seus hits "Write the Songs", "Mandy" e "Copacabana", foi o primeiro a cantar na cerimônia. Depois da apresentação, foi anunciado como o vencedor do Emmy na categoria melhor performance individual em um programa, por "Berry Manilow: Music and Passion". Evangeline Lilly, atriz de "Lost", e Michael Scofield, que atua em "Prison Break", entregaram o prêmio de melhor diretor de série dramática para Jon Cassar, por "24 Horas", uma das séries favoritas do 58.º Emmy. Depois foi a vez de Terence Winter receber o prêmio de melhor roteiro para série de drama por "The Sopranos". O ator Jeremy Irons, que já recebeu três indicações no Emmy, conquistou finalmente seu prêmio de melhor ator coadjuvante em minissérie por "Elizabeth I". Ponto alto: As Panteras homenageiam Aaron Spelling Andre Braugher, vencedor de dois Emmys, venceu na categoria melhor ator de minissérie ou filme por "Thief". Tony Shalhoub, da série "Monk", foi anunciado em seguida como o vencedor na categoria melhor ator de comédia. "Agradeço minha filha que está aqui comigo esta noite e a mulher mais linda dessa sala, mesmo ela não estando nessa sala: minha esposa", disse um emocionado Shalhoub. Um bloco inteiro foi dedicado a Aaron Spelling, produtor de diversas séries de sucesso da TV, como "Barrados no Baile", "Melrose Place" e "As Panteras". As "Anjinhas do Charlie" que atuaram na série de Spelling "As Panteras" Kate Jackson, Jaclyn Smith e Farrah Fawcett subiram ao palco e homenagearam o produtor com discursos. "Aaron tinha a habilidade de ver o invisível. Ele não fazia só séries, ele fazia hits", disse Kate Jackson. "Elizabeth I" é eleita a melhor minissérie Jon Stewart anunciou o vencedor da categoria melhor reality show: "The Amazing Race". Jerry Bruckheimer subiu ao palco para receber o prêmio acompanhado pela produção do programa. Tom Hooper ganhou na categoria melhor diretor de minissérie ou filme por "Elizabeth I". Richard Curtis, que não pôde comparecer à cerimônia, ganhou na categoria melhor autor de minissérie ou filme por "The Girl in the Café. James Gandolfini e Edie Falco, atores da minissérie "The Sopranos", entregaram o Emmy de melhor minissérie a "Elizabeth I", produção que recebeu seu terceiro prêmio da noite. Um vídeo intitulado "In Memoriam" homenageou as personalidades de TV Dennis Weaver, Ralph Edwards, Curt Godwy, Robert Sterling, Michael Piller, Ren Buttons, Scott Brazil e Gloria Monty, entre outras. E "Elizabeth I" continua arrebatando prêmios no Emmy. Helen Mirren ganhou na categoria melhor atriz de minissérie. Helen falou sobre a importância dos escritores em uma produção televisiva. "Tenho certeza que todas as mulheres indicadas nessa categoria construíram suas personagens com base em excelentes textos". "Law & Order" - melhor atriz para Mariska Hargitay Mariska Hargitay recebeu o Emmy de melhor atriz de série dramática por "Law & Order". Julia Louis-Dreyfus foi escolhida a melhor atriz de comédia por sua Christine Campbell da série "The New Adventures of Old Christine", e Kiefer Sutherland, ator da série favorita "24 Horas" ficou com o Emmy de melhor ator em série dramática. A melhor série de comédia ficou com "The Office". "Connan O´Brian sempre disse que um dia iria ser apresentador do Emmy e que iria me entregar um Emmy", disse Greg Daniels. Annette Bennett finalizou as premiações entregando o Emmy de melhor série dramática para "24 Horas". Elegância no tapete vermelho Astros e estrelas da televisão brilharam sob o forte sol californiano com uma temperatura no tapete vermelho, na entrada do Auditório Shrine de Los Angeles. "Faz muito calor para os 43ºC", protestava a atriz Ellen Pompeo, protagonista da série favorita "Grey´s Anatomy", nesta tórrida tarde de verão. Vestida com um modelo de John Galiano para Christian Dior, a jovem intérprete foi a primeira apresentadora da festa a chegar. A grande favorita ao prêmio de melhor atriz em série dramática Kyra Sedgwick, "The Closer", chegou acompanhada de seu marido, o ator Kevin Bacon, e usando um vestido com longa calda cinza metálico de Armani Prive. A entrada de Keiffer Sutherland, o astro de "24 Horas", favorito ao prêmio de melhor ator em série dramática, coincidiu com a do ator Hugh Laurie, cuja série "House" compete na categoria de melhor drama. Ambos usavam um traje negro tradicional e camisa branca, enquanto Dennis Leary, candidato com o drama "Rescue Me", preferiu dar um colorido em sua camisa negra, usando uma gravata vermelha. "Lost", a série ganhadora como melhor drama no ano passado está fora da competição deste ano, apesar de vários de seus protagonistas, como a atriz Evangeline Lilly, terem comparecido à festa. "É triste, após a vitória do ano passado, mas tudo bem", disse a atriz com um vestido cor de berinjela de Versace.