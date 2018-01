57% de quem paga por TV vê TV aberta

Downton Abbey chega à sua 4ª temporada no GNT só em abril.

Antes disso, em março, chega aqui a série Drácula, pelo canal Universal. Protagonizada por Jonathan Rhys Meyers (Match Point e The Tudors), em dez episódios, o drama é ambientado na década de 1890 e conta a história de Alexander Grayson, rico empresário que chega a Londres com um plano de vingança.

Um talk show com Antonio Tabet, o Kibe Loko, um dos cabeças do Porta dos Fundos, é projeto que tramita na Ancine para obter verba de lei de incentivo. O programa está destinado ao Grupo Turner.

Por falar em Turner, o TNT anunciou a produção de uma nova série com a Paranoid, produtora de Heitor Dhalia e Tatiana Quintella: O Grampo é inspirada pelas investigações da Polícia Federal, seara que motiva também A Teia, série da Globo que estreia no fim do mês.

A Record atestou, com dados do Ibope/Nielsen, o crescimento de 18% do R7 em 2013, ano em que seu endereço na web superou o principal concorrente em conteúdo, Globo.com.

Em novembro de 2012, o portal da Globo tinha 2,3 milhões de visitantes únicos de vantagem sobre o R7. Um ano depois, o jogo virou e a Record abocanhou então 465 mil de vantagem sobre a outra.

A propósito, a Globo conta agora com Big Brother Brasil 14, cujos 20 participantes foram anunciados ontem - estreia na terça. Reality shows como BBB e A Fazenda fazem o maior peso no índice de cliques.

A MTV põe no ar nesta segunda-feira o primeiro Coletivation com a curitibana Kéfera Buchmann, na vaga de Fiuk, que voltou para a Globo. Kéfera já comandou programa na Mix TV e ganhou fama pelo vlog 5inco Minutos, no YouTube.

Show de calouros é com ele. É nesse clima de The Voice Brasil que Tiago Leifert estampa a capa da próxima edição da revista Você S/A. Agora com 33 aninhos, ele já pode lembrar que foi muito apedrejado quando começou: "Diziam que eu estava matando o jornalismo esportivo", conta.