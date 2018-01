50 tons de roxo

- Obrigada.

- Se quiser tirar mais alguma coisa...

- Não, estou bem assim.

- Talvez mais tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Talvez. Lindo, o seu apartamento...

- Eu sei. Além de ser rico e bonito, eu tenho muito bom gosto

- Esse moço pendurado na parede...

- É um sobrinho do Picasso. Comprei em Paris. De hora em hora, ele desce daí para descansar, fazer xixi ou se alimentar. Depois volta para a parede.

- Que luxo.

- Você ainda não viu nada. Vamos passar para a outra sala. A que eu chamo de meu laboratório lúbrico. É onde faço minhas experiências.

- Meu Deus, quantos objetos sexuais!

- Tenho um fornecedor que me manda todas as novidades. Algumas eu ainda nem descobri para o que servem. Este tubo de borracha com a ponta serrilhada, por exemplo. Por enquanto, eu uso para coçar o pé.

- Posso me sentar nesta cadeira?

- Pode. Só cuidado porque...

- Ui!

- Eu ia lhe avisar. Ela é uma Cadeira de Afrodite. Quando menos se espera, sobe um pênis rotativo.

- Eu senti. Você diz que é aqui que faz experiências?

- Sim. Por exemplo: estou no meio de uma pesquisa sobre os efeitos do chicote na pele feminina. Cada pele fica um tom de roxo diferente. Não existem dois hematomas iguais.

- Que coleção de instrumentos!

- Sim, há de tudo. Bolotas japonesas. Garrote francês. Arreios.

- Estas algemas... Eu gostaria de experimentar.

- Fique à vontade. Mas é melhor tirar a roupa primeiro.

- Certo. Posso lhe fazer uma pergunta?

- Claro.

- De todas aquelas mulheres na fila para ver o filme, por que você me escolheu?

- Na verdade, faço a proposta para várias. Digo, "venha comigo e terá experiências muito mais excitantes do que as do livro, e do que as do filme, então, nem se fala. E será ao vivo! A primeira que aceitar, vem. Desta vez, foi você.

- Será que eu vou me arrepender?

- Até agora nenhuma se queixou. Vamos começar com o quê? Faça a sua escolha.

- Hmmm... Eu ouvi você falar em arreios?