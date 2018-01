50 anos: Globo lança álbum de figurinhas

Íntimo dos cadáveres Tonico Pereira usa uma lente de contato branca no olho do coveiro Zé, personagem cego de um olho na série que estreou ontem na Globo, Amorteamo. O papel também rendeu ao ator um megahair e tatuagens, além da fama de conversar com os mortos.

22 pontos de média marcou anteontem a novela ‘Sete Vidas’ na Grande São Paulo, recorde de audiência do folhetim na região. E o penúltimo capítulo ‘Alto Astral’ voltou a bater nos 29 pontos

“Esse sapato é muito caro? Ué, só porque ele é vermelho na sola?” Silvio Santos à filha Patrícia Abravanel, no programa de amanhã, ao vê-la exibir nos pés um par de Laboutin.

Tony Ramos recebe hoje em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o Lifetime Achievement Award, premiação do Brazilian International Press Awards. Daniela Mercury também será homenageada no evento.

O Brazilian International Press Awards foi criado em 1997 e tem como objetivo reconhecer personalidades, instituições e iniciativas comprometidas com a cultura e a imagem positiva do Brasil lá fora.

De olho no seu público, o canal Syfy abriu uma área só para games em seu site e oferece agora três jogos, mais informações sobre os principais lançamentos do segmento. Hero Zero, Operation X e Taste Tale serão os primeiros jogos oferecidos pela página http://syfy.tv.br/games.

Woodstock - Mais que uma Loja, filme dirigido pelo jornalista Wladimyr Cruz, será exibido amanhã pelo canal PlayTV, a partir das 21h30. A produção, da BDT Filmes, foi lançado em novembro de 2014 contando a história da loja Woodstock Discos, aberta há 36 anos.

Neymar, o Camisa 11 do Barcelona, tem quase um papel de apresentador na nova série do Esporte Espetacular: em três capítulos, Liga dos Sonhos narra a trajetória dos 60 anos da Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio entre clubes do planeta. Estreia amanhã, na Globo, e inclui imagens raras.

Mario Batali, um dos maiores nomes da gastronomia italiana no mundo, estará cozinhando com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, pela Globo. O homem é dono de 27 restaurantes ao redor do planeta e autor de 12 livros de receitas.

Todos os personagens apresentados no teaser de Amorteamo, nova série da Globo, ganharam vida na abertura - todo o trabalho foi realizado em 3D, simulando uma animação de stop motion real.