50 anos da Globo batem com 5 do Viva Uma boa coincidência une, em 2015, a Globo e o canal Viva. Abastecido pela memória afetiva que a rede aberta promove no comportamento da audiência brasileira, o canal pago estará completando seu 5.º aniversário no ar ao mesmo tempo em que a Globo estiver comemorando seu cinquentenário. Independentemente dos vários projetos que a Globo estuda para a grade de seus 50 anos, as efemérides hão de se cruzar em algum momento, na grade do Viva, que também avalia desde já várias ideias para brindar a data. O que não faltam são sugestões para reviver ali grandes momentos da Globo nessas cinco décadas.