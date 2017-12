5 exposições sobre a Copa em shoppings

Quase todo shopping de São Paulo conta com um hall interno para exposições e atividades culturais. Em época de Copa do Mundo, muitos aproveitam o espaço para prestar homenagens ao futebol. Confira cinco que você pode visitar:

Seleção: Um século de Religião - Pátio Higienópolis

A exposição traz 20 imagens do time brasileiro ao longo de sua existência e que mostram como e por que os brasileiros têm tanta fé quando o assunto é a seleção canarinho. As fotos fazem parte de um livro chamado"The Yellow Book - Seleção: Um século de religião", lançado pela Toriba Editora.

Informações

Período: até 6 de julho

Local: Av. Higienópolis 618 - Higienópolis

Contato: 3823-2300 ou www.patiohigienopolis.com.br

As Copas de Caruso - Market Place

O cartunista Paulo Caruso, um apaixonado por futebol, exibe 12 charges e caricaturas de personagens importantes do futebol brasileiro e do mundo pela primeira vez. São retratadas figuras como Romário, Felipão, Ronaldo, Dilma Rousseff e Joseph Blatter, entre outros.

Informações

Período: até 13 de julho

Endereço: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro

Contato: 3048-7000 ou www.marketplace.com.br

Futebol Ilustrado - SP Market

O designer e ilustrador Maurício Rito tem um acervo de mais de 5 mil desenhos de camisas de clubes e seleções. Nesta exposição, ele traça a historia dos mundiais através de duas linhas do tempo: a primeira mostra evolução da camisa amarelinha (que nasceu branca) ao longo dos 19 mundiais que o Brasil disputou. A segunda mostra as camisas das equipes campeãs de cada ano. Todas as ilustrações são em tamanho gigante. O visitante também pode conferir os uniformes das 32 seleções que vieram ao Brasil disputar essa Copa.

Informações

Período: até 30 de junho

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22.540 - Jurubatuba

Contato: 5682-3666 ou www.shoppingspmarket.com.br

Bolas da Copa Adidas - Shopping Ibirapuera

A fabricante de materiais esportivos mostra a evolução das redondas trazendo as últimas 12 bolas oficiais da Copa do Mundo. Destaque para a atração principal deste ano, a Brazuca, que ganhou uma versão gigante com cerca de 2 metros de circunferência.

Informações

Período: até 13 de julho

Local: Av. Ibirapuera, 3103 - Moema

Contato: 5095-2300 ou ibirapuera.com.br

Maluquinho Futebol Clube - JK Iguatemi

Um espaço dedicado às crianças, onde elas podem realizar diversas atividades que relacionam a Copa do Mundo com o universo do personagem mais famoso do cartunista Ziraldo, como chute ao gol onde o alvo são panelas em vez da rede, futebol com jogadores de dedo e oficina de dedoches, entre outras atividades.

Informações

Período: até 29 de junho

Local: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

Contato: 3152-6800 ou iguatemi.com.br/jkiguatemi/