39 artistas são escolhidos para o 'Quintas no BNDES' O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou a lista de 39 bandas e artistas escolhidos, por meio de edital, para apresentações no projeto "Quintas no BNDES", com apresentações às quintas-feiras, no teatro do banco no Rio de Janeiro. Foram feitas 266 inscrições para o projeto.