38% de plateia pirata não acha prática ilegal

Dos 4,192 milhões que veem TV paga sem pagar sequer têm ideia de que estão cometendo um crime. A constatação é de um levantamento da H2R Pesquisas, a partir de 1.750 entrevistas. Se fosse uma operadora, a TV clandestina ocuparia o 3º lugar no ranking do setor, perdendo só para NET e Sky. A maioria dos roubos de sinal, como o segmento trata a prática hoje, ocorre em cidades do interior, onde 45% das conexões são clandestinas. Nas capitais, a penetração ilegal beira os 32%. De acordo com o levantamento, é um público predominantemente mais velho - de 40 a 50 anos -, que prefere humor, infantis, séries e religiosos a filmes.

Trabalhados no brilho. Carlinhos Brown contracena hoje com Lázaro Ramos, ou melhor, Brian Benson, em Geração Brasil. Durante as gravações da participação especial, o cantor e o ator, amigos de longa data, se divertiram com as semelhanças entre os figurinos de Benson e Brown.

Dominguinhos será o primeiro entre os nomes que a Dança dos Famosos passa a homenagear no Domingão do Faustão. Hoje, o time masculino se reúne para ver um documentário sobre o artista, alvo do tributo no próximo domingo.

Letícia Birkheuer vai faturar extra com os óculos que adotou para Érica, sua personagem em Império. Já que o adereço despertou cobiça do público via CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador, ela resolveu lançar modelos similares por meio de sua grife, a LB.

A Globo promove sessão especial do Projeto Pipoca amanhã, com a exibição de Tainá 2 e Xingu no teatro do Espaço Criança Esperança da Vila Brasilândia, em São Paulo. Cerca de 80 crianças de escolas públicas da região são aguardadas.

Miguel Falabella já trabalha em O Sexo e as Nega, seu próximo seriado – alusão à série Sexy and the City. Mesmo assim, há previsão de mais uma temporada de Pé na Cova para 2015.

Silvio Santos nocauteou Jack Bauer de novo, agora com recorde de vantagem: 41%. Durante o embate, das 23h28 à 0h01, marcou 13 pontos, ante 9 da Globo. Os dados são da Grande São Paulo, onde cada ponto vale 65 mil domicílios.

Enquanto isso, a Record celebra a vitória de Sabrina, alvo de todas as apostas da emissora este ano, sobre o SBT. No último sábado, a ex-BBB e ex-integrante do Pânico registrou 7 pontos de média, ante 4,6 da rede de Silvio Santos.

Salomão Schwartzman ficou bem satisfeito ao saber, ontem, que soma 2,6 mil ouvintes pela Cultura FM com seu Diário da Manhã, expediente que disputa espaço na sua agenda com a BandNews, da TV ao rádio.