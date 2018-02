'360' trata de histórias de amor e dilemas existenciais

Agora, no dia 10, Meirelles exibe seu filme na abertura do Festival de Gramado. Uma semana depois, a produção estreia nos cinemas - e o público nacional finalmente poderá entender o que entusiasmou o diretor no roteiro do britânico Peter Morgan (de "A Rainha") para que ele aceitasse o projeto que definiu como o mais simples e complexo de sua carreira.

"Gostei ou me identifiquei com algo que está em quase todos os personagens. São pessoas boas que tentam agir da melhor maneira. Nem sempre conseguem. Como todos, lutam contra seus desejos e pulsões. Às vezes ganham, às vezes perdem." A história começa com a prostituta Mirkha (Lucia Siposová), prestes a encontrar um cliente, o empresário inglês Michael (Jude Law), em Viena. Ele é casado com Rose (Rachel Weisz), que tem um caso com o brasileiro Rui (Juliano Cazarré), que namora a brasileira Laura (Maria Flor). O restante é melhor não revelar, pois é nos ciclos, que se abrem e se fecham em um novelo que se desenrola em Viena, Londres, Paris, Denver e Rio que o espectador descobre a universalidade desta ciranda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.