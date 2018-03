'360', de Fernando Meirelles, divide crítica em Toronto

Meirelles contou que ouviu muitos comentários positivos da plateia que assistiu ao filme, uma coprodução da O2 Filmes com o Reino Unido, França e Áustria. Orçado em US$ 15 milhões, tem no elenco nomes como Rachel Weisz, Jude Law, Anthony Hopkins, e os brasileiros Maria Flor e Juliano Cazarré.

Se Meirelles saiu satisfeito, o mesmo não se pode dizer da imprensa internacional que acompanha o festival. As opiniões sobre "360" foram, no mínimo, divididas. A ScreenDaily afirmou que o filme é "uma obra-prima de estrutura. Pontuado por uma série de performances que impressionam, passa por Viena, Paris, Londres, Rio de Janeiro, Bratislava e Phoenix. E expõe uma série de relacionamentos problemáticos. Há poucos links formais entre as diversas histórias - ainda que haja colisões e interações - enquanto o filme dá a volta ao mundo (o 360 do título) com esta série de pequenas histórias".

Catherine Shoard, do Guardian, pareceu não ter visto o mesmo longa. A crítica, em tradução livre, afirmou que "o risco, e armadilha, que ?filmes corais?, que misturam vários dramas, podem conter é que por vezes histórias que de fato são envolventes terminam rápido demais. E que se, mal conduzida, a natureza condensada de cada história se perde. Os personagens se tornam peças de uma engrenagem, as tramas rangem com a ?predeterminação".

Distribuidores e compradores, porém, festejaram. "A boa notícia é que, durante a festa, segundo os agentes da Wild Bunch (que distribui ''360'' no exterior), eles já estavam recebendo ofertas e acreditam que até sábado o filme fecha todos os mercados", diz o diretor.

Hoje, será a vez de outro brasileiro fazer sua première: "Heleno", de José Henrique Fonseca. Com Rodrigo Santoro no papel título (e na plateia), conta a história do jogador Heleno de Freitas. "É minha segunda vez aqui, mas isso não tira aquele friozinho na barriga, afinal será a estreia do filme numa tela grande (no maior cinema daqui) e para uma plateia de 700 cinéfilos. Os ingressos acabaram desde ontem", disse o diretor. Já "360" terá seu tira-teima em 12 de outubro, quando abre o Festival de Londres. Os brasileiros terão de esperar até março de 2012 para tirar suas conclusões sobre o longa, que no País será distribuído pela Paris Filmes.