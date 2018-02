'360', de Fernando Meirelles, abrirá Festival de Gramado O filme "360", de Fernando Meirelles, vai abrir o Festival de Gramado, que ocorre de 10 a 18 de agosto. Será a primeira exibição no País do longa e contará com a presença do diretor e dos atores brasileiros Maria Flor e Juliano Cazarré. Há 16 anos Meirelles não participa do festival. A estreia nacional do filme está marcada para 17 de agosto. Será o terceiro país onde o longa vai ser lançado, atrás da França e Inglaterra. Além do Festival de Gramado, "360" também abriu o festival de Londres e participou dos festivais de Toronto e Munique. O roteiro é assinado por Peter Morgan e conta nove histórias interconectadas de relacionamentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.