35ª Mostra inicia venda de pacotes A 35.ª Mostra de Cinema de SP inicia no sábado a venda de pacotes de ingressos na sua Central (saguão do Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073). Há várias opções. O Pacote Permanente Integral permite assistir a quantos filmes o espectador quiser, sem limites de sessão ou horário. O Permanente Especial permite assistir a quaisquer sessões iniciadas antes das 17h55. Há ainda pacotes de 40 e 20 ingressos. Não haverá venda de ingressos avulsos na Central. Estes devem ser comprados na bilheteria do cinema, somente no dia da exibição do filme. Os ingressos dos pacotes podem ser retirados com três dias de antecedência na Central da Mostra.