32 Produtoras representarão o Brasil na MipCom, em Cannes

Um dos expoentes dessa safra é a série Rouge Brésil, coprodução da Conspiração Filmes com a Globo, a TF 2, da França, e o Canadá - país homenageado na MipCom deste ano. Em razão desse tributo e da parceria com o Canadá, o Chief Operating Officer da Conspiração Filmes, Ricardo Rangel, está escalado pela BTVP para participar do painel "Co-produce with Canada Case Studies: Drama".

Caipirinha à francesa. A delegação brasileira dos produtores independentes vai tornando tradicional na MipCom o Caipirinha Cocktail, espécie de happy hour regado ao característico drink brasileiro, com a autêntica cachaça, sob o pretexto de confraternização com produtores e distribuidores do mundo todo. A MipCom estima receber mais de 12 mil profissionais do mundo todo. Entre as várias rodadas de negócios e reuniões promovidas para gerar novas parcerias de coprodução com o mercado internacional e a exportação do audiovisual brasileiro, a delegação do Brazilian TV Producers e produtores da Screen Australia já agendaram reuniões para ampliar o relacionamento entre os dois países.