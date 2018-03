'30 Rock' e 'Mad Men' lideram indicações ao Emmy 2008 A comédia 30 Rock e o drama Mad Men foram as séries com o maior número de indicações ao Emmy 2008, com 17 e 16 candidaturas respectivamente, segundo a lista anunciada ontem pela Academia de Artes e Ciências de Televisão. 30 Rock, com a atriz Tina Fey, melhor comédia de 2007, tentará repetir o êxito enfrentando, entre outros, The Office e Two And a Half Men. Já Mad Men estréia com mais indicações do que Justiça Sem Limites, Damages, Dexter, Lost e House. As informações são do Jornal da Tarde.