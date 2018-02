30.ª Bienal de SP é atração no feriado

(Quadro 'Régates à Argenteuil', do pintor Claude Monet (1872). Foto: Divulgação)

Amanhã, no feriado de 7 de setembro, a 30.ª Bienal de São Paulo abre, a partir das 9 horas, suas portas para o grande público no Parque do Ibirapuera, mas o dia ainda reserva outras boas atrações de mostras pela cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, promove uma nova virada de horário para visitação da exposição Impressionismo: Paris e a Modernidade, com 85 pinturas do acervo do Museu d'Orsay. A mostra, que já atraiu 130 mil pessoas, ficará aberta ininterruptamente das 8 horas de amanhã até as 23 h de sábado. Telas assinadas por artistas de peso como Manet, Monet, Paul Gauguin, Van Gogh, Paul Cézanne, Edgar Degas e Auguste Renoir estão reunidas.

Mas a 30.ª Bienal de São Paulo, sob o título A Iminência das Poéticas, é o grande destaque do fim de semana. Nos 25 mil m² do pavilhão projetado por Niemeyer no Ibirapuera, o evento apresenta quase 3 mil obras de 111 artistas do Brasil e do mundo. Para o dia de abertura do público, uma performance da dupla venezuelana Nascimento/Lovera vai ocupar, a partir das 16 h, as escadarias externas do prédio da Bienal, com a participação de uma banda militar. Grupo de samba se une aos músicos, recriando tema do compositor venezuelano Ali Primera.

Paralelamente ao maior evento de artes visuais, ainda, outras instituições de São Paulo abrigam importantes exposições que também são uma dica para o feriado. Lygia Clark: Uma Retrospectiva, no Itaú Cultural, é uma delas, apresentando obras criadas pela celebrada artista desde os anos 1950. Caravaggio e Seus Seguidores, no Masp, reúne telas do grande pintor do século 17; Adriana Varejão, no MAM, revisita a produção da pintora carioca; e Isaac Julien: Geopoéticas, realizada pelo Videobrasil no Sesc Pompeia, exibe videoinstalações do britânico.

PELA CIDADE

30ª Bienal de São Paulo

De 7/9 a 9/12. Parque do Ibirapuera. (Informações no site: www.30bienal.org.br)

Impressionismo: Paris e a Modernidade

Até 7/10. Centro Cultural Banco do Brasil. (Informações: www.bb.com.br)

Lygia Clark: Uma Retrospectiva

Até 11/11. Itaú Cultural. (Informações: www.itaucultural.org.br)

Asger Jorn, Paulo Bruscky e Thom Mayne

Até 4/11. Instituto Tomie Ohtake. (Informações: www.institutotomieohtake.org.br)