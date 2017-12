30 anos de 'Caderno 2': Coragem passou a ser tão necessária quanto saber escrever

A crítica mudou muito nos últimos 30 anos, desde que ganhou espaços para análises aprofundadas nas páginas do Caderno 2. Música, cinema, artes plásticas, televisão, teatro, musicais e literatura, cada setor acompanhou as mudanças dos tempos e coube ao crítico adaptar-se.

Apesar de trazer novas posturas na linha da produção de todas as áreas, desde a criação até o consumo, a chegada da internet com mais agressividade a partir do início dos anos 2000 teve um impacto ainda maior nos segmentos essencialmente dependentes da tecnologia.

Cinema, música, TV e livros ganham novas pistas de decolagem enquanto artistas cênicos e visuais absorvem discursos tecnológicos no momento da criação. As redes sociais trouxeram a era das avalanches. Um breve deslizar de dedos e estará ao alcance dos polegares toda oferta de shows, lançamentos de discos, estreias de peças, montagens, programas de TV. Muitos deles com a crítica já embutida pelo próprio criador, seguida de outras dezenas de pensamentos críticos nos comentários, complementares ou dissonantes ao post original.

A crítica de hoje potencializa os desafios do passado. É preciso identificar com independência a qualidade no mar das oferendas, apresentá-la com embasamento histórico e comparativo e olhar para além do ‘hype’ e dos bunkers que as redes e os próprios jornais podem criar com seus eleitos.

O crítico nunca foi tão criticado, o que é ótimo quando o deixa mais responsável e destruidor quando mata sua consciência. O possível massacre de sua opinião jamais pode amedrontá-lo a ponto de fazê-lo mentir a si mesmo. Na era de avalanches e manadas, a coragem passou a ser tão necessária quanto saber escrever.