3 mil fotos tiradas por Robert Capa são descobertas no México

Mais de 3.000 fotografias inéditas tiradas por Robert Capa foram descobertas depois de ficarem 68 anos escondidas no México. O jornal The New York Times publicou neste domingo, 27, algumas das imagens que mostram a Guerra Civil espanhola e que estavam contidas em 127 filmes fotográficos guardados em três caixas que chegaram às mãos do general mexicano Francisco Javier Aguilar González, em 1940. Quase 70 anos depois de terem sido enviadas para o México, a cineasta Trisha Ziff conseguiu localizar as caixas com a ajuda dos descendentes de Aguiar González, que, antes de ser diplomático no Extremo Oriente e na França, lutou na revolução mexicana sob as ordens de Pancho Villa. As imagens, algumas delas feitas por David Seymour e por Gerda Taro, companheira de Capa, mostram combates e cenas cotidianas durante os anos da Guerra Civil na Espanha.