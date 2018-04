3º lote de ingressos para festival Os ingressos para o segundo lote do Creamfields estão esgotados. A organização do festival de música eletrônica informou anteontem que foi aberto um terceiro lote de entradas para o evento que ocorrerá em Florianópolis, neste sábado. Os preços dos ingressos são os seguintes: R$ 80 (feminino) e R$ 120 (masculino), na pista comum; e de R$ 200 a R$ 300, no camarote. Os bilhetes são vendidos pelo site www.blueticket.com.br ou pelo tel. (48) 4062-0065. Entre as atrações do festival, destaque para o colombiano Erick Morillo, o trio inglês Above & Beyond, eleito quinto melhor grupo pela revista britânica DJ Magazine, e o francês Etienne de Crecy.