275 anos de tradição Primeira escola de dança teatral da Rússia a atual Academia Vaganova foi fundada em maio de 1738. Um decreto da imperatriz Anna criou a instituição de São Petersburgo, que se tornou conhecida como Escola Imperial e seguia os ensinamentos do francês Jean-Baptiste Landé. Outros professores que marcaram essa trajetória foram Jules Perrot, o criador do balé Giselle, e Marius Petipa, artista que, ao lado de Tchaikovsky, concebeu as obras-primas do repertório do século 19: O Quebra-Nozes, O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida.