25 filmes de 2010 que serão preservados Todos os anos a Biblioteca do Congresso dos EUA seleciona 25 filmes para serem preservados. Na safra de 2010 foram incluídos no Registro Nacional de Filmes (National Film Registry) desde a comédia Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu! até O Império Contra-Ataca, de George Lucas. Cerca de 2.112 filmes foram indicados pelo público, e depois selecionados pela instituição. Entre os outros títulos estão o filme de terror O Exorcista, o drama político Todos os Homens do Presidente, o retrato cultural afro-americano Cry of Jazz, e o documentário de guerra do diretor John Huston Let There Be Light, que ficou proibido nos Estados Unidos por 35 anos. / REUTERS