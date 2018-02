21 animações em busca do Oscar Valente, Ralph, o Demolidor e A Era do Gelo 4 estão entre as animações que buscam indicações ao Oscar de 2013. O anúncio da pré-lista foi feito na sexta-feira, em Los Angeles. Segundo um comunicado oficial distribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, 21 filmes foram inscritos. Lorax, Frankenweenie, ParaNorman e Rise of the Guardians também aparecem na lista. Entre as produções estrangeiras, destacam-se O Gato e o Rabino, produção francesa, e Kokuriko-zaka kara, do Japão. No ano passado, quando 18 filmes foram pré-selecionados para disputar uma vaga no Oscar, o vencedor foi Rango. / AP