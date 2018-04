2015 foi o ano de menor ibope do 'CQC'

Salve, Jorge. Gilberto Gil e Caetano Veloso foram até o Esquenta, de Regina Casé, para celebrar a amizade, os 50 anos de carreira e cantar o repertório da turnê que tem percorrido o País. No meio da festa, de surpresa para os dois, apareceu Jorge Benjor. Domingo, na Globo.

O êxito do surfe na TV é endossado por outro fato, além da boa audiência da ESPN com as ondas do Havaí. A partir de janeiro, as noites de segunda-feira no Canal OFF serão dedicadas à parafina, aos tubos e aos amantes e profissionais do ramo.

'Segundas do Surfe' começa dia 4, abocanhando a faixa das 21h às 23h, e promete, mais do que nunca, produções nacionais, como os episódios inéditos da 3ª temporada de Mundo Medina.

'Já estive no estúdio dele, ele é arrogante, prepotente, e usa esses ternos', Leandro Hassum sobre Steve Harvey, apresentador do Miss Universo

que o YouTube matou o efeito do videoclipe pela TV? Na sexta, 18, o programa brasileiro MTV Hits, com retrospectiva dos melhores clipes de 2015, chegou à 4ª posição nos Trendings Topics mundiais com a hashtag #MTVHitspectiva. Pela 12ª semana consecutiva, o MTV Hits se mantém no topo dos TT's do Brasil.

'O Grande González' pode até ter algum de seus personagens resgatado em outros enredos do Porta dos Fundos, mas Ian SBF, diretor do grupo e criador do enredo, não cogita uma 2ª temporada do título. Exibida pela FOX, a série chega ao YouTube, para todos, entre o meio e o fim de janeiro.

Galvão Bueno reencontra Claudinei Quirino, Vicente Lenílson, André Domingos e Edson Luciano Ribeiro para celebrar os 15 anos da medalha de prata no revezamento 4x100 metros rasos da equipe brasileira de atletismo na Olimpíada de Sydney. No ar domingo, pelo Esporte Espetacular.

Aí, sim. No domingo que antecede o réveillon, o Fantástico conta histórias de brasileiros que superaram as mais pessimistas previsões - e a própria realidade - de 2015, e se deram bem ao apostar em sonhos antigos e novos negócios.

Será de Roberto Cabrini o comando da Retrospectiva 2015 no SBT. Vai ao ar à meia-noite de domingo, após o programa do patrão.

300% foi o avanço na audiência da ESPN com a etapa do surfe de Pipeline, no Havaí. A onda trouxe 34% a mais de pessoas e 258% a mais de tempo consumido no ESPN+ entre homens de 18 a 49 anos.