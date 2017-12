20.º Salão de Artes da ACSP começa nesta sexta

A 20.ª edição do Salão de Artes da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) - Distrital Pinheiros - tem início nesta sexta-feira, 9. O evento, criado em 1988, faz parte do calendário oficial da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e exibe, neste ano, 186 obras de diversos artistas, profissionais e amadores, de todo o Brasil. Segundo Roberto Manin Frias, diretor superintendente da Distrital de Pinheiros, "desde que nasceu, o salão tem como objetivo principal popularizar as artes e desenvolver a cultura no País". Durante a exposição, 12 artistas serão premiados nas categorias: pintura acadêmica, pintura contemporânea e escultura. Para o artista plástico Dirceu Américo dos Santos, vencedor no ano passado da categoria Prêmio Aquisição I, considerada a melhor do evento, participar do Salão de Artes da ACSP é regra básica para quem está começando no mundo da arte ou quer se atualizar. "Trata-se do principal evento do setor na cidade e estar aqui é muito importante para o currículo do artista", afirma. 20.º Salão de Artes da ACSP. Clube Paineiras do Morumby. Av. Dr. Alberto Penteado, 605 - São Paulo. Tel: (11) 3779-2000. De 9/11 a 19/11, entrada franca.