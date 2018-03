2º Prêmio de Literatura Estrangeira anuncia finalistas O 2º Prêmio Cunhambebe de Literatura Estrangeira anunciou dez finalistas, que concorrem ao prêmio de melhor ficção estrangeira contemporânea publicada em 2008 no Brasil. O vencedor será divulgado em outubro. Os finalistas são "História do Pranto", de Alan Pauls (Cosac Naify), "O Encontro", de Anne Enright (Objetiva), "O Tigre Branco", de Aravind Adiga (Nova Fronteira), "O Pintor de Batalhas", de Arturo Pérez-Reverte (Cia das Letras), "Porta do Sol", de Elias Khoury (Record), "Um Romance Russo", de Emmanuel Carrère (Objetiva), "Ciências Morais", de Martín Kohan (Cia das Letras), "Homem no Escuro", de Paul Auster (Cia das Letras), "Fantasma Sai de Cena", de Philip Roth (Cia das Letras), e "Putas Assassinas", de Roberto Bolaño (Cia das Letras).