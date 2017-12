2 mil pessoas posam nuas para Spencer Tunick em Amsterdã

Cerca de 2 mil pessoas, entre homens e mulheres, participaram da série de fotografias de nus de Spencer Tunick. Dessa vez, Tunick escolheu Amsterdã como cenário - cidade famosa por sua atitude liberal. Os modelos posaram sobre bicicletas e em pontes dos canais históricos da cidade. A primeira composição, que contou com o maior número de participantes, foi em um estacionamento de vários andares, que possui uma subida em espiral. Se faltou romantismo no cenário, sobrou impacto visual. As pessoas contrastaram com o edifício branco e o céu nublado. Algumas mulheres foram escolhidas para posar em bicicletas, olhando para o céu. Tunick ainda fotografou homens no estacionamento e mulheres em uma ponte invisível. Tunick, nascido em Nova York, é conhecido por sua série de fotografias de milhares de pessoas nuas em diversas cidades do mundo - já passou por Londres, Viena, Buenos Aires e São Paulo. No mês passado, o fotógrafo bateu seu recorde. Conseguiu juntar 18 mil pessoas na praça principal da Cidade do México.