Dois membros da banda Tower of Power são atingidos por um trem

O baterista David Garibaldi e o baixista Marc van Wageningen, da banda Tower of Power, foram atingidos por um trem da Amtrak, na Jack London Square, na Califórnia, nos EUA, na noite da última quinta-feira, 12, de acordo com informações do empresário do grupo.

A banda de R&B iria se apresentar na casa de shows Yoshi's. O quarteto estava hospedado em um hotel próximo do local do show. Atrasados para a performance, a dupla cruzou os trilhos da estação sem olhar para os lados e foram surpreendidos por um trem em alta velocidade. Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h40 (horário local). "Quando cheguei, eles estavam em lados opostos do trem. Tanto David quanto Marc estavam inconscientes", afirmou Hal Campos, gerente da casa de shows.

"Em um acidente infeliz nesta noite, dois membros do Tower Of Power, o baterista David Garibaldi e o atual baixista Marc van Wageningen, foram atingidos por um trem na Califórnia. O estado de saúde deles é estável. Eles estão sendo tratados em um hospital local em Oakland", diz o comunicado oficial da banda. Os dois músicos foram transportados para Highland Hospital depois que as ambulâncias chegaram ao local, disseram os bombeiros no Twitter.