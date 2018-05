2º ciclo Bernanos exibe Mouchette Segundo dia do 2º Ciclo Cultural Georges Bernanos, promoção da Editora É com apoio do Estado e da Embaixada da França, será exibido hoje, às 19h30,o filme Mouchette, adaptado para o cinema pelo cineasta Robert Bresson. O professor de Literatura da Unesp, José Carlos Zamboni, falará sobre a versão do livro A Nova História de Mouchette, de Bernanos, agora relançado. Amanhã, encerramento do ciclo, será exibido o filme O Processo de Joana d"Arc, às 19h30, seguido de palestra de Antonio Gonçalves Filho, repórter do Estado. A entrada é franca. Os ingressos são limitados. A Editora É fica na Rua França Pinto, 478, na Vila Mariana.