18º Videobrasil seleciona 94 artistas de 34 países O Festival Internacional de Arte Contemporânea Sesc-Videobrasil selecionou 94 artistas de 34 países que vão participar, este ano, da mostra Panoramas do Sul da 18.ª edição do evento, comemorativa de seus 30 anos. O Videobrasil recebeu mais de 2 mil propostas. Entre os escolhidos, o libanês Akram Zaatari, o espano-brasileiro Daniel Steegmann-Mangran, TaoHui, da China, Jeanno Gaussi, do Afeganistão, a australiana Bridget Walker, Luc Fosther Diop, de Camarões, e os brasileiros Gui Mohallem, Marcellvs L., Nazareno e Pedro Motta. A seleção foi feita por Solange Farkas, diretora do festival, Júlia Rebouças, Fernando Oliva e Eduardo de Jesus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.