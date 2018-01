16ª SP Restaurant Week

A 16ª edição da SP Restaurant Week vai de 30/3 a 19/4, com a participação de 202 restaurantes. Os cardápios, com entrada, prato e sobremesa custam R$ 38,90 (almoço) e R$ 50,90 (jantar). De cada refeição, R$ 1 será doado à Fundação Cafu, com projetos sociais para crianças e adolescentes. Confira as opções de pratos de algumas casas que integram o evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja os restaurantes que participam da SP Restaurant Week este ano.

210 Diner. R. Pará, 210, Higienópolis, 3661-1219.

Abruzzi. R. Traipu, 145, Perdizes, 3822-2052.

Agamat. R. Borges Lagoa, 1.179, V. Clementino, 5080-8673.

AK Vila. R. Fradique Coutinho, 1.240, V. Madalena, 3231-4497.

Al Maré. Av. Pavão, 109, Moema, 5041-7179.

Alimentaria di Sergio Arno. R. das Tabocas, 158, V. Madalena, 2338-7126.

All Seasons. Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336.

Allez, Allez!. R. Wisard, 288, V. Madalena.

Almodovar. R. dos Pinheiros, 274, Pinheiros, 3062-4455.

Amaranto. R. das Olimpíadas, 205, V. Olímpia, 3049-6689.

Amazônia. R. Rui Barbosa, 206, Bexiga, 3142-9264.

Amsterdam. R. Dr. Melo Alves, 506, Cerq. César, 3061-1676.

Angeline. R. Alcides Lourenço da Rocha, 73, Brooklin Novo, 5505-1619.

Angeline. Av. Nova Independência, 30, Brooklin Novo, 2638-5737.

Antonietta Empório Restaurante. R. Mato Grosso, 402, Higienópolis, 3214-0079.

Arabia. R. Haddock Lobo, 1.397, Cerq. César, 3061-2203.

Armazém Alvares Tibiriçá. R. Marquês de Itu, 847, Santa Cecília, 2365-1671.

Astolpho. R. Clodomiro Amazonas, 291, Itaim Bibi, 3729-6030.

Ávila Steak House. R. Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi, 3071-0728.

Azul do Alentejo. R. Áurea, 333, V. Mariana, 97991-7001.

Babbo Giovanni. R. Cardoso de Almeida, 407, Perdizes, 3825-4336.

Badaró. Av. das Nações Unidas, 12.555, Brooklin, 3043-9232.

Badaró. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 5181-8076.

Banana Verde. R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828.

Bar do Alemão. Rod. Raposo Tavares, 23,5 km, Lageadinho, 4777-0109.

Bardega . R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, V. N. Conceição, 2691-7578.

Bendito Cacao. Av. dos Pássaros, 45, Aldeia da Serra, 4192-2893.

Bistrô 28. R. Joaquim Távora, 1.068, V. Mariana, 5082-3167.

Bistrô Express. R. Leopoldo Couto Magalhães, 500, Itaim Bibi, 2985-9580.

Bistrô Faria Lima. Av. Faria Lima, 4.150, V. Nova Conceição, 3045-4040.

Bistrot Bagatelle. R. Padre João Manuel, 950, Cerq. César, 3062 5870.

Bologna. R. Augusta, 379, Centro, 3256-1108.

Botica. R. André Amperê, 215, Brooklin, 5507-4125.

Brado. R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293.

Branche. R. Frei Caneca, 1.199, Cerq. César, 2627-6468.

Brasa Brasa. Av. Nova Independência, 56, Brooklin, 5505-2855.

Ça-va. R. Carlos Comenale, 277, Cerq. César, 3285-4548.

Cabaña del Asado. Av. Prof.º Francisco Morato, 292, Butantã, 3726-2908.

Cabaña del Asado. R. José Felix de Oliveira, 908, Chácara Granja Velha, 4777-9111.

Cabaña del Asado. R. dos Pinheiros, 762, Pinheiros, 3061-9249.

Café Journal. Al. dos Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454.

Calle 54. R. Adolfo Tabacow, 254, Itaim Bibi, 3078-5872.

Calle 54. Al. Jaú, 1.177, Jd. Paulista, 2679-5123.

Caluma. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Novo, 5509-1916.

Cantina Bellosguardo. Al. dos Arapanés, 1.344, Indianópolis, 5533-1845.

Capim Santo. Al. Ministro Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3068-8486.

Carbone. R. Cerro Corá, 1.556, Lapa, 2935-0266.

Caroline. R. Oscar Freire, 145, Cerq. César, 3068 0601.

Casa Cury. R. Apinajés, 597, Perdizes, 2589-1218.

Cena. R. Doutor Fláquer, 571, Centro, 4123-2799.

Clos. R. Domingos Fernandes, 548, V. Nova Conceição, 3045-2154.

Comedoro. R. Aroaba, 333, V. Leopoldina, 3831-3635.

Consulado Mineiro. R. Cônego Eugênio Leite, 504, Pinheiros, 3898-3241.

Copa & Sala. R. Fortaleza, 190, Bexiga, 3854-3451.

De La Paix. R. Tupi, 844, Pacaembu, 3666-9841.

Deck 484. Al. Santos, 484, Paraíso, 3253-3553.

Dialetto. R. Luiz Seraphico Junior, 40, Chác. Santo Antonio, 5641-1467.

Dibaco. R. Cardoso de Almeida, 1.065, Perdizes, 3569-0024.

Dock. R. Haddock Lobo, 294, Cerq. César, 3123-6200.

Dona Carmela. R. Dr. César, 944, Santana, 2283-2458.

Eat. Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.191, V. Olímpia, 5643-5355.

Ecco. R. Amauri, 244, Itaim Bibi, 3079-2299.

Ella. R. Costa Carvalho, 138, Pinheiros, 3034-1267.

Empório Hedoniste. R. das Bandeiras, 336, Santo André, 4901-5625.

Empório Ravioli. R. Fidêncio Ramos, 14, V. Olímpia, 3846-2908.

Empório San Martin. Al. dos Anapurus, 1.705, Moema, 2548-8570.

Espaço Farfalla. R. Presidente Prudente, 117, Jd. Paulista, 3085-8146.

Espaco Tambiú. R. Diana, 381, Perdizes, 3872-8191.

Estación Sur. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.396, Jd. Paulista, 3885-0133.

Estación Sur. R. Carlos Lima Morel, 178, V. Sônia, 3722-1176.

Farabbud. Al. dos Anapurus, 1.253, Indianópolis, 5054-1648.

Felix Bistrot. R. José Felix de Oliveira, 555, V. Santo Antônio, 4702-3555.

Fiore. R. Santa Justina, 97, Itaim Bibi, 3889-9900.

Forneria Itália. R. São Paulo, 1.712, Santa Paula, 4221-9489.

Forneria San Paolo. JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152 6240.

Forneria San Paolo. Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Pacaembu, 3663-0877.

Gajos. Al. dos Arapanés, 1.307, Moema, 5543-9749.

Giardino. Av. Lavandisca, 437, Moema, 5051-0918.

Gran Via. Av. Paulista, 2.181, Bela Vista, 2184-1642.

Guanahaní. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3060-9169.

Guilhermina. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 2768-8753.

Huaco. R. Fradique Coutinho, 832, Pinheiros, 3969-3893.

HUB. R. das Olimpíadas, 205, V. Olímpia, 3049-6689.

Il Monastero. R. Cipriano Barata, 1.842, Ipiranga, 2273-1467.

Il Papavero. Al. Campinas, 540, Jd. Paulista, 3142-9963.

Ilha das Flores. R. dos Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644.

Irori. Al. Jaú, 487, Jd. Paulista, 3569-1390.

It. R. Joinville, 515, Ibirapuera, 5088-4045.

Italia Mia. R. Oscar Freire, 2.117, Pinheiros, 3063-5799.

Jap’s. R. Monte Alegre, 388, Perdizes, 2373-1800.

Jobim. Av. Dr. Vieira de Carvalho, 99, V. Buarque, 3337-2000.

Jorge Restaurante. R. José Maria Lisboa, 1.000, Jd. Paulista, 3088-9822.

Josephine. R. Jacques Félix, 253, V. Nova Conceição, 3842-5891.

Killa. R. Padre Chico, 324, Perdizes, 2924-1159.

Kony. R. Gomes de Carvalho, 1.581, V. Olímpia, 3044-5283.

L’Amitié. R. Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919.

La Bodeguita Española. Al. Tietê, 360, Cerq. César, 2691-3557.

La Cabaña Parrilla. Av. Moema, 218, Moema, 5052-7612.

La Cumparsita Parrilla. R. Oliveira Alves, 292, Ipiranga, 2063-2304.

La Forchetta. R. Santa Justina, 210, V. Olímpia, 3237-0717.

La Grassa. Av. Juriti, 32, Moema, 3053-9303.

La Nonna di Lucca. R. Gaivota, 689, Moema, 5051-6193.

La Pasta & Formaggio. R. Arizona, 1.343, Cidade Monções, 5506-0422.

La Pasta & Formaggio. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-6094.

La Pasta Gialla. Al. Lorena, 1.285, Jd. Paulista, 3061-3055.

La Pasta Gialla. Al. dos Arapanés, 1.004, Moema, 5051-9292.

La Pasta Gialla. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4690.

La Pasta Gialla. Av. Piracema, 669, Tamboré, 2166-9994.

La Pasta Gialla. Av. Mascote, 986, V. Mascote, 2361-0322.

La Piadina. R. Professor Atílio Innocenti, 911, V. Olímpia, 3926-5427.

La Recoleta Parrilla. R. Caiubi, 155, Perdizes, 2506-8007.

La Terrina. R. Capote Valente, 500, Pinheiros, 3064 1155.

La Ventana. R. Tuim, 61, V. Uberabinha, 5051-8237.

Ladrillo. Rod. Raposo Tavares, km 22,5, Lageadinho, 2898-9721.

Le Bou. R. Bandeira Paulista, 387, Itaim Bibi, 3078-7619.

Le Repas Bistrot. R. Ferreira de Araújo, 450, Pinheiros, 2366-9882.

Le Vin. R. Pais de Araújo, 137, Itaim Bibi, 3168-3037.

Le Vin. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 5183-2982.

Le Vin. R. Armando Penteado, 25, Higienópolis, 3668-7400.

Lellis Trattoria. R. Bela Cintra, 1.849, Cerq. César, 3064-2427.

Lilló. R. Borges Lagoa, 1.321, V. Clementino, 5572-3177.

Los Bigotes de Frida. R. Casa Forte, 428, Jd. França, 3360-3158.

Los Molinos. R. Vasconcelos Drumond, 526, Ipiranga, 2215-8211.

Lox Deli. R. Batataes, 403, Jd. Paulista, 3051-6020.

Mamaggiore. R. Carlos Weber, 594, V. Leopoldina, 3644-3364.

Mangiare. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074.

Manguinha. R. Graúna, 87, Moema, 5093-7982.

Manish. Av. Horácio Lafer, 491, Itaim Bibi, 4301-5928.

Manzuá. R. Oscar Freire, 1.189, Cerq. César, 3085-5058.

Marcel. R. da Consolação, 3.555, Cerq. César, 3064-3089.

Mazza Ristorante. R. das Bandeiras, 312, Santo André, 4990-8558.

Mellão Trattoria. R. Pais de Araújo, 184, Itaim Bibi, 3078-0812.

Melograno. R. Aspicuelta, 436, V. Madalena, 3031-2921.

Mercearia do Conde. R. Joaquim Antunes, 221, Jd. Paulistano, 3081-7204.

Mexilhão. R. Treze de Maio, 626, Bela Vista, 3263-0135.

Mimo. R. Caconde, 118, Jd. Paulista, 3052-2517.

Miss Saigon. Al. dos Jurupis, 1.374, Indianópolis, 4564-1419.

Momotaro. R. Diogo Jacome, 591, V. Nova Conceição, 3842-5590.

Namga. R. Apiacás, 92, Perdizes, 2507-1774.

Nello’s. R. Antonio Bicudo, 97, Pinheiros, 3082-4365.

Nico Pasta & Basta. R. Costa Aguiar, 1.586, Jd. Lusitânia, 2068-3000.

Ninna 730. R. Padre João Manuel, 730, Cerq. César, 2305-5914.

O Garimpo. R. da Matriz, 136, Centro, 4785-1400.

O Gato que Ri. Largo do Arouche, 37, República, 3331-0089.

Obá. R. Melo Alves, 205, Jd. Paulista, 3086-4774.

Oca. R. Dr. Mário Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8197.

Octávio Café. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074- 0110.

Oliva. Av. Nova Independência, 98, Brooklin, 5505-4755.

Othelo. R. Dr. Jesuíno Maciel, 728, Campo Belo, 2609-4773.

Ovo e Uva. R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070.

P.J. Clarke’s. R. Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim Bibi, 3078-2965.

P.J. Clarke’s. R. Oscar Freire, 497, Jd. Paulista, 2579-2765.

Paellas Pepe. R. Bom Pastor, 1.660, Ipiranga, 3798-7616.

Pasta Nostra. R. Joaquim Távora, 1.355, V. Mariana, 2373-1910.

Pé de Manga. R. Arapiraca, 152, V. Madalena, 3032-6068.

Pecorino. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.706, Jd. Paulista, 2339-2887.

Pecorino. R. Sabuji, 100, Jd. Europa, 2365-6500.

Philippe Bistrô. R. Normandia, 103, Moema, 5532-0807.

Piola. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Brooklin, 5189-6676.

Pira Grill. R. Wisard, 161, V. Madalena, 3097-8262.

Porteño Grill. Av. Pavão, 566, Moema, 5041-3541.

Portucho. R. Pássaros e Flores, 239, Brooklin, 5542-3139.

Portucho. Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.261, V. Olímpia, 3045-8159.

Praça São Lourenço. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Quattrino. R. Oscar Freire, 506, Cerq. César, 3068-0319.

Quintana. R. Olavo Bilac, 60, V. Sofia, 2129-6570.

Riso & Altro. R. Tavares Cabral, 130, Pinheiros, 3815-5739.

Ruella. R. Vupabuçu, 199, Pinheiros, 3097 9257.

Saj. R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824.

Saj. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5189-6700.

Saj. R. Joaquim Antunes, 260, Pinheiros, 2574-3665.

Saj. R. Girassol, 523, V. Madalena, 3032-5939.

Sassá Sushi. Av. Horácio Lafer, 640, Itaim Bibi, 3078-4538.

Sassá Sushi. Al. Franca, 149, Jd. Paulista, 3071-3084.

Shintori. Al. Campinas, 600, Cerq. César, 3283-2455.

Sobaria. R. Áurea, 343, V. Mariana, 5084-8014.

Sphaguetti Notte. R. Bento de Andrade, 693, Jd. Paulista, 5181-7151.

Sphaguetti Notte. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6363.

Tandoor. R. Dr. Rafael de Barros, 408, Paraíso, 3885-9470.

Tanger. R. Harmonia, 359, V. Madalena, 3037-7223.

Tantra Mongolian Grill. Av. São Camilo, 988, Granja Viana, 4702-6883.

Tantra Mongolian Grill. R. Piauí, 627, São Caetano do Sul, 2311-1100.

Tantra Mongolian Grill. R. Itapura, 721, Tatuapé, 2157-2891.

Tantra Mongolian Grill. R. Chilon, 364, V. Olímpia, 3846-7112.

Tea Connection. Al. Lorena, 1.271, Jd. Paulista, 3063-4018.

Templo da Carne. R. Treze de Maio, 668, Bela Vista, 3805-4284.

Tempranillo Vinho & Cozinha. R. Jacques Félix, 381, V. Nova Conceição, 3926-5121.

Tiger. R. Jacques Félix, 694, V. Nova Conceição, 3045-2200.

Tony Roma’s. Av. Lavandisca, 717, Moema, 3807-0717.

Tordesilhas. Al. Tietê, 489, Cerq. César, 3107-7444.

Torero Valese. Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917.

Torniamo. R. Guararapes, 1.886, Brooklin, 5505-1546.

Torniamo. R. Verbo Divino, 1.491, Chác. Sto Antônio, 5181-2642.

Torniamo. Al. Lorena, 1.442, Jd. Paulista, 2538-7719.

Trattoria Aurora. R. Aurora, 872, Santa Ifigênia, 3222-8884.

Trebbiano. Al. Campinas, 266, Jd. Paulista, 2183-0555.

Verissimo. Av. Nova Independência, 12, Brooklin, 5506 6748.

Via Castelli. R. Martinico Prado, 341, V. Buarque, 3662-2999.

Viareggio. R. Fernandes Moreira, 1.244, Chác. Santo Antônio, 2533-7085.

Vinheria Percussi. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920.

Vino!. R. Professor Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442.

Zeffiro. R. Frei Caneca, 669, Consolação, 3259-0932.C