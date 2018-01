15 fatos que aconteceram no ano em que ‘Chatô, o Rei do Brasil’ começou a ser produzido

Quando ‘Chatô, o Rei do Brasil’ começou a ser produzido, há 20 anos, o mundo era bem diferente. O filme de Guilherme Fontes acaba de ganhar o primeiro trailer e deve ser lançado ainda neste ano.

Naquela época, a TV brasileira ainda não vivia a era digital: estreava o seriado Malhação, e a novela das oito, 'A Próxima Vítima', foi um grande sucesso de audiência, com uma trama de assassinatos e muito suspense. Na bancada do Jornal Nacional, estavam Cid Moreira — que apresentava o jornal desde a sua criação, em 1969 — e Sérgio Chapellin.

Para a tecnologia, 1995 também foi um ano marcante, com o lançamento do site Yahoo!, do Internet Explorer e do videogame Nintendo 64. E, na política, foi o ano em que Fernando Henrique Cardoso, que governou o País até 2003, tomou posse pela primeira vez.

Veja o que mais aconteceu naquele ano: