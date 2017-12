13 Homens e um Novo Segredo estoura na bilheteria

A aventura com elenco estelar 13 Homens e um Novo Segredo liderou as bilheterias da América do Norte no fim de semana, arrecadando US$ 37,1 milhões em ingressos em sua estréia. A arrecadação da mais recente seqüência da série, em que George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Bernie Mac voltam para Las Vegas, cena de seu primeiro assalto, foi mais ou menos equivalente à das estréias dos dois primeiros filmes. Dirigida por Steven Soderbergh, a série é inspiradas em um filme de 1960 estrelado por Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. A terceira aventura da série Piratas do Caribe caiu para o segundo lugar em seu terceiro fim de semana em cartaz, arrecadando US$ 21,3 milhões nos EUA e Canadá. Estrelado por Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, No Fim do Mundo acumulou US$ 253,6 milhões até agora. A comédia Ligeiramente Grávidos caiu uma posição, para a terceira, mas se manteve relativamente bem em seu segundo final de semana nos cinemas, vendendo US$ 20 milhões em ingressos. A quarta posição nas bilheterias foi de Tá Dando Onda, a mais recente animação sobre pingüins de Hollywood, que estreou com bilheteria de 18 milhões de dólares. A sátira animada Shrek Terceiro vendeu US$ 15,7 milhões em ingressos em seu quarto final de semana, completando o Top 5 e elevando seu total acumulado para quase 282 milhões. Homem Aranha 3 caiu da quinta para a oitava posição, com US$ 4,4 milhões vendidos em ingressos e total acumulado de US$ 325,7 milhões. O total acumulado mundial do filme já chega a US$ 865 milhões, fazendo dele o maior sucesso global da Sony até hoje. O único outro lançamento do fim de semana foi o terror O Albergue 2, que estreou na sexta posição, com vendas de US$ 8,8 milhões.