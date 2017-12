1/3 dos títulos mais vistos na TV paga são locais e independentes

O crescimento da TV paga, a criação de leis de fomento para o segmento e a lei 12.485, que impõe cotas de produção nacional, foram acelerando um progresso que hoje permite à ABPITV ostentar 430 associados e figurar com frequência entre os programas mais vistos da TV paga, incluindo nacionais e internacionais.

A Conspiração aparece como a produtora com maior número de títulos no ranking mais recente dos mais vistos na TV paga, a saber: Vai Que Cola, no Multishow (1.º lugar no ranking), Cilada, também no Multishow (6.º), Uma Rua Sem Vergonha, idem (7.º) e Surtadas na Yoga (20.º), para o GNT.

A O2 Filmes aparece com Contos do Edgar, para a Fox, em 15.º lugar. Em 16º, está Meu Passado Me Condena, também no Multishow, da Morena Filmes e Atitude Produções. E Se Eu Fosse Você, a série, da Total Filmes para a Fox, aparece na 21.ª posição.

Dos 21 programas mais vistos, nove são nacionais e sete, de produção independente. Convém considerar que o ranking inclui megaproduções como Downton Abbey, no GNT (14.º) e The Walking Dead, para a Fox, que ocupa três posições: a 3.ª (4.ª temporada da série), a 8.ª (3.ª temporada), e a 17.ª posição (2.ª temporada).

Mel. O "conceito da colmeia, do cooperativismo, ligações do mundo moderno à tecnologia que conecta as pessoas em prol do bem" explicam a escolha por uma abelha para representar a empresa de tecnologia de Murilo Benício em Geração Brasil, nova novela das 7 na Globo.

Mel 2. A equipe de produção de arte de Geração desenvolveu cerca de 40 logos e submarcas originais para os estabelecimentos citados no enredo de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira.

Os Experientes, série em quatro capítulos dirigida por Fernando Meirelles para a Globo tem estreia prevista para outubro.

Silvio Santos grava nesta quarta-feira, nos estúdios do SBT na Anhanguera, a edição da vez do Troféu Imprensa, em torno dos melhores do ano na TV em 2013. O programa vai ao ar no domingo.

E dá-lhe Copa: o perrengue de meninos que sonham com uma carreira de sucesso no futebol é o mote da série Geração de Craques, coprodução da Moonshot Pictures e da Indiana para o Discovery, que estreia nesta quarta, às 18 h.

Rádio na TV

Aline Midlej e Luiz Megale gravam as primeiras chamadas do Café com Jornal, que estreia em maio. A Band promete inovar no formato, mas a receita segue os preceitos da TV ao vivo, com informações em tempo real, que tem funcionado na Record e na Globo.