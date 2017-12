13 dias de sorte para a dança

São quase duas semanas de dança, envolvendo, pela primeira vez, os 27 Estados do Brasil. Começa hoje o Rumos Dança 2012-2014, programa que o Itaú Cultural realiza há 12 anos e chega agora à sua quinta edição. Até o dia 19 (exceto segunda, dia 17), os 31 projetos selecionados e os mais de 135 profissionais que os realizam mostrarão os resultados das bolsas que receberam nos últimos seis meses. E a novidade é que dessa vez, não foram fomentados apenas projetos de criação artística, pois abriram mais três carteiras no edital: Residência para Criadores, Dança para Criança e Fomentadores.

A equipe responsável pelo Rumos Dança é formada por Sônia Sobral, gerente do Núcleo de Artes Cênicas, Cristina Espírito Santo, parceira desde os começos, e Bebel Barros, que está realizando o seu primeiro evento. Em entrevista ao Estado, Sônia Sobral explica: "Mesmo parecendo que as mudanças demoraram a chegar, não podemos esquecer que realizamos somente quatro edições anteriores, nas quais desejávamos consolidar a ampliação do seu alcance geográfico. A proposta era a de entender melhor o Brasil antes de propor as transformações".

Uma demanda detectada pela equipe em conversas com as distintas comissões de seleção foi a que apontava a dificuldade para escolher entre jovens que chegavam ao mercado e profissionais já consolidados. "Concordava inteiramente com essa demanda, mas não conseguia encontrar uma linha de corte. Viajei bastante pelo Brasil, conversei com muita gente, e foi possível identificar que havia uma deficiência ou necessidade de estimular a formação de criadores. Por isso, propusemos as novas bolsas para Residência para Criadores, e Fomentadores. E a percepção do quanto ainda é incipiente a Dança para Criança também nos mobilizou a propor bolsas para estimular esse segmento".

Para a carteira Residência para Criadores foram selecionados seis (três de SP, um do Maranhão, um do Ceará, um do Amazonas). Para a dos Formadores, foram também seis, um do Amazonas, um do Maranhão, um do Piauí, um de São Paulo, um do Paraná e um de Santa Catarina. Dança para Crianças é formada por dois projetos de São Paulo, um de Minas Gerais, um de Tocantins, um do Paraná e um do Rio Grande do Sul. E Pesquisa para Criação reúne 13 apresentações: cinco de São Paulo, dois do Rio, um de Minas Gerias, um da Bahia, um de Pernambuco, um do Piauí, um de Santa Catarina e um do Paraná.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação começa, às 20 horas, no Itaú Cultural, com o tema O Que Pode Um Corpo Hoje?, a ser debatido por Laymert Garcia dos Santos e Peter Pal Pelbart. Na quinta, dia 13, às 16 h, Christine Greiner coordenará Uma Conversa Sobre Criação e Formação em Dança e, no sábado, dia 15, quatro artistas (Flávia Meireles, do Rio; Ricardo Marinelli, do Paraná; Sandro Borelli, de São Paulo; e Isabela Silveira, da Bahia) farão perguntas sobre A Cultura dos Editais ao secretário executivo do MinC, Alfredo Manevy, ao diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, e à crítica de dança do Estado, Helena Katz.

Todos os programas Rumos entraram em um momento de atualização. "O Itaú Cultural está dedicando 2013 a repensar o seu projeto Rumos. Foi organizado um grupo de trabalho reunindo gestores e artistas e, da dança, o artista convidado é Marcelo Evelyn, do Piauí. Já realizamos quatro reuniões, mas ainda é cedo para anunciar as novas propostas."

Uma vez que se trata de um programa que incentiva a pesquisa e tem continuidade, o destino do Rumos Dança tem a relevância de um bem público. Cabe torcer para que as futuras mudanças ampliem ainda mais o alcance e a importância que já foram estabelecidas ao longo do seu percurso.