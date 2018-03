120 mil veem Paul no Recife Ainda há ingressos para ver Paul McCartney no show extra de amanhã, no Estádio do Arruda, no Recife. Para hoje, as entradas estão esgotadas. A notícia pode parecer provocação, mas não a um beatlemaníaco. Uma correria de última hora pode render ao aventureiro que seguir ao Arrudão um show com potencial de grudar na memória. Depois de fazer sua primeira passagem pelo Nordeste, onde será visto por 120 mil pessoas, Paul segue para um único show em Florianópolis, na quarta. A turnê que traz agora se chama On the Run, diferente da Up and Coming Tour que trouxe nos dois últimos anos a São Paulo e Rio de Janeiro.