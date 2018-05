1001 fantasmas camaradas

O sobrenatural sempre povoou o imaginário infantil e até juvenil, incentivando a produção de histórias criativas. Foi esse o ponto de partida para Heloisa Prieto escrever o livro 1001 Fantasmas (Companhia das Letras), inspiração para o espetáculo que a Cia. O Grito reestreia amanhã, no Teatro Eva Herz.

Na montagem, um grupo de crianças sob o comando de Vitor Aligheri (Alessandro Hernandez) se une para enfrentar dois caça-fantasmas que querem sugar a boa energia dos seres do mundo visível e invisível. Para combatê-los, elas recorrem à força da Sociedade Secreta 1001 Fantasmas, formada por crianças e adultos que ainda conseguem enxergar os mistérios e o que a vida tem de belo.

Fiel às suas tradições, a Cia. O Grito criou um espetáculo que brinca com o sobrenatural como algo inerente ao universo infantil. Para isso, a ação dos atores na cena é totalmente exibida para a plateia a partir de jogos entre narrativas e ações, entre sonoridades distorcidas e composições musicais originais.

"Apresentamos abertamente os mecanismos da construção da cena, com a criação e exposição das convenções características da arte teatral, ou seja, um ator que, sem deixar de ser ele mesmo, dialoga com o texto, o cenário, o figurino e a música", comenta o diretor Roberto Morettho. Esse conceito inspira os figurinos de Telumi Hellen e a cenografia de Marisa Bentivegna, ambos lúdicos. Já a trilha sonora de Mariane Mattoso evoca e cria o encontro entre o real e o metafísico.

Além de Hernandez (prêmio APCA de melhor ator no Teatro Infantil em 2005 e indicado para o prêmio Femsa de melhor ator em 2009), a montagem conta também com Léia Rapozo (indicada para o prêmio Femsa na categoria revelação em 2009), Pedro Schwarcz e Teca Spera. Indicado para o Prêmio Coca-Cola Femsa em três categorias, produção, figurino e iluminação, o espetáculo estreou em agosto de 2010 no Teatro Alfa.

1001 FANTASMAS

Teatro Eva Herz. Av. Paulista 2.073, 3170-4059. Sáb., 17h30.

R$ 30. Até 30/7.