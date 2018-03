1º Vira Cultura oferece mais de 40 atrações em São Paulo

Começou na manhã desta sexta-feira, 28, a primeira edição do Vira Cultura, evento que vai oferecer mais de 40 atividades, em sua maioria gratuita, durante todo o dia, madrugada e até amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. Haverá uma programação intensa de música, teatro, dança, cinema e literatura, durante 37 horas ininterruptas. A idéia surgiu há cerca de quatro anos na unidade do Shopping Villa-Lobos e nada teve a ver com a Virada Cultural promovida pela Prefeitura anualmente, desde 2004. "Não vingou, porque a operação dentro de um shopping seria muito complexa", relembra Pedro Herz, diretor-presidente da livraria. Desde a inauguração da maior unidade física da Cultura, no ano passado, onde funcionava o cinema Astor, Herz veio amadurecendo a vontade de promover uma virada cultural. A programação começou nesta sexta, às 9 horas, com a banda Queentet Jazz, seguida pelo trio do pianista Nelson Ayres, às 10 horas, e show do violonista Guinga, às 12 horas. Às 16 horas, a Cia. de Dança Cisne Negro vai apresentar o espetáculo Vem Dançar, enquanto o cineasta Beto Brant conversa com o público sobre seus trabalhos, às 16h30. Quem ainda não teve a chance de conferir A Alma Imoral, monólogo com a atriz Clarice Niskier, hoje às 23h30 é uma ótima oportunidade: a adaptação do livro homônimo do rabino Nilton Bonder será apresentada a preço popular (R$ 10). Fabiana Cozza, que a partir da próxima quarta-feira participa de uma série de homenagens aos afro-sambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes no Japão (com ingressos esgotados há mais de um mês), vai comandar uma roda de samba, à meia-noite e meia de sábado, com a participação de convidados especiais, entre eles, Oswaldo dos Santos, seu pai e intérprete da agremiação Camisa Verde e Branco. À 1h30, ocorre o show da banda mato-grossense de folk e blues Vanguart. Às 3 horas da manhã, a dupla Carlos Issa e Ricardo Carioba apresenta uma performance sensorial, e às 4 h começa um DJ set com Flu, Cello e Fabrizio. Para os sobreviventes - ou "madrugadores" - uma sessão de curtas selecionados do Festival de Cinema de Porto Alegre será exibida. No fim da manhã de sábado, os destaques ficam por conta do Circo Vox, às 11 horas, e dos Doutores da Alegria, às 12 horas. A programação completa pode ser acessada no site da Livraria Cultura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Vira Cultura. Livraria Cultura. Avenida Paulista, 2.073, Conjunto Nacional. Tel. (011) 3170-4033. De hoje, a partir das 9 h, até amanhã, às 22 h. Grátis.