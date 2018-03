1.ª Mostra Lino Rojas traz peças de graça no centro A partir de terça-feira, a Praça do Patriarca, no centro da cidade, será tomada pelo teatro. Serão apresentados, de graça, nada menos do que cinco espetáculos por dia, até sexta, na 1.ª Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas, evento que será aberto nesta segunda-feira com o seminário "Políticas Públicas para o Teatro de Rua" e será encerrado em Cidade Tiradentes, no sábado, na sede do grupo Pombas Urbanas, com um grande cortejo envolvendo todos os grupos da mostra. O título é uma homenagem ao diretor peruano Lino Rojas, fundador do Pombas Urbanas, morto em fevereiro de 2005. Realizado numa parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, a Cooperativa Paulista de Teatro e o Movimento Teatro de Rua (MTR), esse evento é mais uma etapa na organização dessa democrática modalidade de teatro: apresentado ao ar livre, aberto à interferência do público, com especificidade de linguagem. Em 2001, surgiu em São Paulo o MTR envolvendo sete grupos. Hoje, são quase sessenta. Como não basta criar, é preciso aprimoramento estético e de pensamento. Desde sua fundação, o MTR já organizou dois grandes seminários, ambos em São Paulo, em 2003 e 2004, envolvendo artistas de todo o Brasil. A novidade nessa mostra é a parceria com o poder publico. ´Foram R$ 70 mil reais, entre cachês e material gráfico´, diz Cícero Almeida, ator do grupo União e Olho Vivo. ´E a secretaria tratou tudo de forma digna, com edital aberto às inscrições e prorrogou o prazo quando isso se fez necessário´, diz Ney Piacentini, diretor da Cooperativa Paulista de Teatro. ´A próxima etapa será um fórum de caráter nacional que contará com artistas como João da Neves e Chico Pelúcio, do Grupo Galpão´. 1.ª Mostra Lino Rojas de Teatro de Rua. Seminário. Hoje, 9 h às 13 h, na Avenida São João, 473. De amanhã a 6.ª, 11 h às 18 h, mostra de espetáculos na Praça do Patriarca, Centro. Grátis. Sábado, encerramento, 15 h, no Pombas Urbanas. Avenida dos Metalúrgicos 1511 Cidade Tirandentes, 6285- 5699. Programação completa: portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura