1º festival de TV de São Paulo já está valendo Estão abertas as inscrições para o Telas, primeiro Festival Internacional de TV de São Paulo, que conta com parceria de renomados festivais internacionais (FIPA, Sunny Side of the Doc e Hot Docs). Cada produtor pode inscrever até cinco produções para as mostras Brasil, Internacional e ComKids, até 12 de setembro - informações no site www.festivaldetv.com.br. O público terá direito a voto e acesso à mostra, de 7 a 14 de novembro. Iniciativa da Converge Comunicações, o Telas é correalizado com a Secretaria Municipal de Cultura. Tem apoio da Secretaria Estadual de Cultura e do Ministério da Cultura, mais parceria do Sesc, MIS e Cinemateca.