Zsa Zsa Gabor recebe com humor notícia de amputação de sua perna

A atriz Zsa Zsa Gabor, praticamente inconsciente devido ao delicado estado de saúde, recebeu no sábado a notícia da amputação de parte de sua perna direita sem perder o humor, como revelou nesta segunda-feira seu marido, Frederic Von Anhalt. "Ela disse... De toda forma vou morrer", comentou Von Anhalt, segundo o site do canal CNN.

Gabor, de 93 anos, "está melhorando" e o médico disse a ela que a ferida "tem bom aspecto, melhor do que o esperado", acrescentou Von Anhalt, quem decidiu não informar à mulher sobre a intervenção que seria realizada no dia 14 de janeiro, no centro médico Ronald Reagan da Universidade Califórnia em Los Angeles.

Von Anhalt tomou essa decisão por medo que a atriz sofresse um ataque cardíaco. "Os próximos sete dias serão cruciais" em sua recuperação, afirmou. Os médicos realizaram a amputação acima do joelho para impedir uma gangrena, segundo seu publicitário, John Blanchette. Eles haviam recomendado a amputação parcial antes do Natal, mas a atriz não queria submeter-se à cirurgia.

O delicado estado de saúde de Gabor piorou seriamente em julho, quando ela sofreu uma queda em sua luxuosa casa no bairro de Bel-Air, o que levou a uma cirurgia para substituir o quadril.

Gabor, de cadeira de rodas desde um acidente de carro em 2002, foi internada posteriormente por causa de complicações em sua intervenção cirúrgica. Ela teve de retirar dois coágulos, um deles muito perto do coração, e chegou a receber a unção dos enfermos.