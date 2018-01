'Zootopia' é o grande vencedor do Prêmio Annie, considerado o 'Oscar da animação'

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho, de Byron Howard e Rich Moore, que já havia ganhado o Globo de Ouro, foi o grande vencedor do Prêmio Annie, considerado o “Oscar da animação”, com seis troféus: melhor filme animado, direção, design de personagem, roteiro, storyboard e dublagem. Os vencedores foram divulgados na madrugada deste domingo, 5, em Los Angeles.

O longa de animação da Disney Zootopia: Essa Cidade é o Bicho conta a história de uma coelha que trabalha como policial e tem que se impor no reino animal contra os preconceitos vigentes.

O Annie Awards é considerado o melhor termômetro do Oscar, e desde 2006, o vencedor de melhor animação coincide com o prêmio da Academia. Os filmes Moana e Kubo e as Cordas Mágicas também receberam troféus. / Com Agências Internacionais